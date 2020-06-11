Кострома, 11 июня, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей в Костроме планируют открыть 1 июля — сообщает городская администрация. Смена в них продлится до 24 июля.

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В этот период в областном центре заработают 38 лагерей, отдохнуть в них смогут более 4,2 тысяч ребят. Приёмка помещений и персонала начнётся со следующей недели.

Напомним, ранее во всех оздоровительных учреждениях, принимающих детей в области, была отменена первая смена. Также с 1 июля в регионе должны заработать 8 загородных лагерей. Однако, условия пребывания в них будут довольно строгие — не исключено, что родителям запретят посещать своих чад. Сами лагеря будут находиться «в ситуации карантина» — все контакты персонала с внешним миром минимизируют.