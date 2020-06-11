Москва, 11 июня, 2020, 16:52 — ИА Регнум. На параде Победы 24 июня в Москве будет продемонстрировано множество новейшей военной техники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В этом году будет достаточно много новой техники показано, новых образцов вооружений, которые уже поступили и продолжают поступать на вооружение. Это касается и авиационной техники, и наземной техники», — заявил Шойгу.

По его словам, с начала июня проведено уже три репетиции мероприятия.

Подготовка к мероприятию сопровождается мерами по профилактике инфекций — в каждом помещении, где проживают военнослужащие, принимающие участие в параде, медицинские бригады осуществляют ежедневное тестирование.