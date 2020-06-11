Вспышка коронавируса в Буе: виноваты люди, а не власти?
Кострома, 11 июня, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Глава администрации города Буй Костромской области Игорь Ральников удовлетворён своей работой по профилактике заболеваемости коронавирусом, несмотря на неутешительную статистику. Об этом чиновник заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
По количеству инфицированных SARS-CoV-2 город Буй и Буйский район занимают второе место среди муниципалитетов Костромской области после областного центра — Костромы. Из 1028 заражённых в регионе на эти территории приходится 230 человек. Активный прирост инфицированных в муниципалитете не прекращается несколько недель.
Подобная статистика вызвала у областных властей вопросы о качестве работы муниципального руководства. По требованию губернатора региона Сергея Ситникова в Буй 10 июня выехала его заместитель Ольга Ерёмина, которая по итогам встречи с руководством района и города тактично сообщила о «своевременной и более чёткой отработке конкретных деталей и механизмов».
Ответить на вопрос, почему решение об изоляции инфицированных вахтовиков в Буе было принято спустя несколько месяцев после начала эпидемии, чиновник затруднился.
Напомним, сейчас в Буе и Буйском районе имеется три основных источника распространения коронавируса. В апреле вспышку SAR-CoV-2 зафиксировали на местной железнодорожной станции. Позднее, в начале июня коронавирусом от пациента заразились сразу 11 медиков районной больницы. Общую ситуацию ухудшила история с распространением SAR-CoV-2 по семьям вахтовиков.