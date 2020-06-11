Рязань, 11 июня, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.

Память

Сергея Захарова отпевали в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. Похоронили погибшего в селе Кузьминское. На кладбище принесли 14 венков, один из которых был без подписи. Венка от Михаила Ефремова не было, сообщает РИА Новости.

По данным издания Rzn.info, похороны оплатила его вдова.