Финляндия, 11 июня, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В акватории Финского залива, в 80 км от границы с РФ в районе Ловийса (город в Финляндии, — прим. ред.) очевидцы заметили двух афалин, что для северных широт очень необычно. Об этом 11 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала сотрудница Центра помощи ластоногим Елена Андриевская.

«Фонд друзей балтийской нерпы». vk.com/sealrescue В акватории Финского залива очевидцы заметили двух дельфинов

По словам собеседницы агентства, встретить таких животных в Финском заливе — уникальное событие. Дельфины живут в более теплых и соленых водах, и по какой причине они оказались здесь, пока не ясно.

Впервые афалин заметили в водах залива две недели назад в районе Турку, на границе Финского и Ботнического заливов. На данный момент они продвинулись на восток, и их уже видели и даже успели заснять в 80 км от границы с Россией. Как отметила Андриевская, не исключено, что дельфинов можно будет увидеть и на российской части Финского залива.

«Скорее всего, их привело сюда глобальное изменение климата, многие животные дезориентированы, тем более в этом году вода довольно теплая, зимой она не покрывалась льдом, возможно, приплыли исследовать новые территории», — отметила собеседница агентства.

Кроме того, Елена Андриевская отметила, что редких для наших широт животных в Финском заливе замечают не в первый раз. Подобные случаи фиксировались в 2012 и 2014 годах и последний — у города Сосновый Бор. Однако на тот момент не у всех был мобильный телефон, и не у всех он был с хорошей камерой. Из недавних необычных случаев — в 2018 году жители Выборга рассказали о горбатом ките, которого видели и засняли в акватории залива.

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Отметим, афалины часто встречаются в умеренных и теплых водах Мирового океана. В Атлантике живут от широты Южной Гренландии и Норвегии до Уругвая, Аргентины и Южной Африки, включая моря Балтийское, Черное, Средиземное, Карибское, Мексиканский залив.