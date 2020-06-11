В Финском заливе очевидцы заметили двух дельфинов
Финляндия, 11 июня, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В акватории Финского залива, в 80 км от границы с РФ в районе Ловийса (город в Финляндии, — прим. ред.) очевидцы заметили двух афалин, что для северных широт очень необычно. Об этом 11 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала сотрудница Центра помощи ластоногим Елена Андриевская.
По словам собеседницы агентства, встретить таких животных в Финском заливе — уникальное событие. Дельфины живут в более теплых и соленых водах, и по какой причине они оказались здесь, пока не ясно.
Впервые афалин заметили в водах залива две недели назад в районе Турку, на границе Финского и Ботнического заливов. На данный момент они продвинулись на восток, и их уже видели и даже успели заснять в 80 км от границы с Россией. Как отметила Андриевская, не исключено, что дельфинов можно будет увидеть и на российской части Финского залива.
«Скорее всего, их привело сюда глобальное изменение климата, многие животные дезориентированы, тем более в этом году вода довольно теплая, зимой она не покрывалась льдом, возможно, приплыли исследовать новые территории», — отметила собеседница агентства.
Кроме того, Елена Андриевская отметила, что редких для наших широт животных в Финском заливе замечают не в первый раз. Подобные случаи фиксировались в 2012 и 2014 годах и последний — у города Сосновый Бор. Однако на тот момент не у всех был мобильный телефон, и не у всех он был с хорошей камерой. Из недавних необычных случаев — в 2018 году жители Выборга рассказали о горбатом ките, которого видели и засняли в акватории залива.
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Отметим, афалины часто встречаются в умеренных и теплых водах Мирового океана. В Атлантике живут от широты Южной Гренландии и Норвегии до Уругвая, Аргентины и Южной Африки, включая моря Балтийское, Черное, Средиземное, Карибское, Мексиканский залив.