Чебоксары, 12 июня, 2020, 00:11 — ИА Регнум. В Чувашии представители регионального отделения Общероссийского народного фронта провели серию акций, посвящённых Дню России. В частности, совместно с сотрудниками частного детсада состоялся мастер-класс по приготовлению традиционного чувашского блюда — хуплу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

Onf.ru Хуплу

В рамках всероссийской акции «Пироги России» общественники подготовили обучающий видеоролик по выпеканию традиционного чувашского пирога хуплу. Он представляет собой дрожжевой пирог с картофельно-мясной начинкой и готовится на большие семейные праздники. В старину его готовили под народные песни.

Onf.ru На мастер-классе по приготовлению хуплу

Основные этапы готовки хуплу продемонстрировала мучница детского сада «Дошкольная академия» Клавдия Афанасьева. Она поделилась секретами о том, как приготовить тесто и начинку, каким образом можно украсить пирог, как выпекать. Обучающий видеоролик размещен в социальных сетях ОНФ в Чувашии.

Кроме того, в преддверии Дня России представители ОНФ и чувашская команда «Молодёжки ОНФ» также приняли участие в акции «Мой флаг — моя гордость». Они передали несколько тысяч флагов в образовательные, социально-культурные, производственные учреждения шести муниципалитетов. Триколорами украсят фасады зданий.

Сегодня, 12 июня, общественники с соблюдением всех мер безопасности раздадут чебоксарцам 1 тыс. ленточек в цветах российского флага и поздравят горожан с праздником.