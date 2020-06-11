Школьники ямальского Лабытнанги наряжают окна ко Дню России
Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 11 июня, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Школьники ямальского города Лабытнанги ушли на каникулы в детские онлайн-лагеря. Педагоги муниципальных центра детского творчества и детской школы искусств работают с воспитанниками в удалённом формате и ведут ежедневные занятия. Тема акции #ОкнаРоссии была воспринята ребятами с воодушевлением, сообщила корреспонденту ИА REGNUM педагог Центра детского творчества Елена Кошелева.
Затем, согласно заданию, ребята украшают окна вырезанными из цветной бумаги трафаретами и фотографируют, ставя хэштеги #ОкнаРоссииЛабытнанги #ЯЛюблюРоссию #МояРоссия #МыРоссия #МыВместе #МыГражданеСвоейСтраны.
В детской школе искусств Лабытнанги для ребят выложили в паблике социальной сети пошаговую инструкцию оформления окон ко Дню России с ямальским колоритом — кедрами, чумами и полярной звездой. Как пример оформления, педагоги украсили входные двери творческого учреждения.