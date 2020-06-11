Ярославль, 11 июня, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города Ярославля» заказало услуги по внедрению принципов бережливого производства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Принципы бережливости обойдутся государственной организации в 3 миллиона рублей. Полностью закупка именуется очень туманно: «услуги по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости в 2020 году, включая внедрение принципов бережливого производства».

Что именно закупает организация, раскрывает техническое задание. На первом этапе подрядчик должен проанкетировать сотрудников службы занятости и клиентов и составить план «коммуникационной кампании». На втором — проанализировать эффективность работы сотрудников и определить рекомендации по ее повышению. Например, в состав этапа входят «Разработка скриптов (речевых модулей) к двум выбранным «жизненным ситуациям» и двум выбранным «бизнес-ситуациям», разработка стандартов и требований к рабочим местам согласно принципам 5S к выбранным помещениям, разработка оптимальной логики работы электронной очереди и разработка требований конфигурации меню электронной очереди».

На третьем этапе исполнитель должен разработать инструкции для сотрудников службы занятости и обеспечить внедрение новых подходов. На четвертом — провести повторное анкетирование и закрепить результаты.

«Результатом оказания услуги является итоговый отчет, который представляется заказчику в форме презентации, в качестве приложений должны быть предоставлены расчеты, проекты методических и регламентирующих документов, в том числе проекты нормативных правовых актов, шаблоны и схемы, методические пособия по внедрению принципов бережливого производства», — говорится в техническом задании.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле за последние два месяца уровень безработицы вырос в несколько раз.