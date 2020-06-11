Ново-Огарево, Московская область, 11 июня, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым поддержал его выдвижение на новый срок на выборах главы региона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Иван Белозерцев

«Вы имеете полное моральное право претендовать на место главы региона. Но нужно доказывать это, предъявлять людям результаты и говорить о том, что не удалось сделать», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белозерцев занимает свой пост с 25 мая 2015 года. Он был назначен президентом временно исполняющим обязанности главы региона. В ходе выборов в сентябре того же года явка избирателей составила 62%. Белозерцев набрал более 85% голосов и вступил в должность губернатора 21 сентября.

Выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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