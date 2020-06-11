Чебоксары, 11 июня, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 11 июня, на сессии Госсовета депутаты поддержали кандидатуру 42-летней Виктории Владимировой на пост уполномоченного по правам ребёнка. Выборы были безальтернативными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Скриншот с трансляции заседания Госсовета. Виктория Владимирова рассказывает о себе

Пост детского омбудсмена в Чувашии стал вакантным в апреле 2020 года, когда Елена Сапаркина уволилась с должности по собственному желанию. В ходе конкурса была подана одна заявка — от Виктории Владимировой. В рассказе о себе Владимирова отметила, что возглавляла центр помощи детям-инвалидам при православном приходе, принимала участие в оказании услуг по социально-педагогической реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, продолжает заниматься вопросами выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей-инвалидов.

Депутаты большинством голосов поддержали Виктории Владимировой в качестве кандидата на пост регионального детского омбудсмена. Её кандидатура будет направлена на согласование с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.