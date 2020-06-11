В Минпросвещения готовы обсудить закрепление статуса учителя в законе
Москва, 11 июня, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Статус учителя должен быть крайне высоким. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Ирина Воробьёва. Учительница. 1957
«От учителя зависит во многом качество образования и воспитания, и статус учителя должен быть очень высоким. Очень много сделано — например, повышена зарплата», — сказал Кравцов.
Он согласился обсудить возможность законодательного закрепления статуса учителя: «Давайте обсуждать, я готов отдельное обсуждение провести. Это важный и серьёзный вопрос».