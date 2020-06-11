Москва, 11 июня, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Вопрос с температурой у сдающих ЕГЭ будет решаться на месте. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ (41) preview

«Если есть температура — есть медицинский работник. Конечно, на месте решается вопрос, и надо избежать рисков», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в 2020 году было увеличено число резервных дней: «Можно спокойно прийти в этот день. Мы проговаривали, что даже те, кто придёт сдавать в августе, успеют поступить, проблем здесь не будет».