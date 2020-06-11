Москва, 11 июня, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Представители Минпросвещения РФ готовы к тому, что 1 сентября учащиеся школ и садов придут в образовательные учреждения. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Мы готовимся к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы и детские сады», — сказал Кравцов.

По его словам, за прошедшее время «все ощутили ценность школы и многие школьники хотят вернуться, увидеть сверстников и учителей».