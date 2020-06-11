Бывшего чиновника арестовали по делу о должности губернатора Подмосковья
Москва, 11 июня, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего заместителя губернатора Новгородской области Виктора Нечаева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом 11 июня сообщает РАПСИ.
Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии обвинения, Нечаев пообещал своему знакомому за 35 миллионов евро устроить его на должность губернатора Московской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Нечаев признал вину и написал явку с повинной.
Экс-чиновник уже не первый раз является фигурантом уголовного дела. В 2016 году Басманный суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы за мошенничество на 6,5 миллиона рублей. Дело рассматривалось в особом порядке.