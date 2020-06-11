Киев, 11 июня, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Музыкант и один из лидеров партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что его официальное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины уже зарегистрировано.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он сообщил на брифинге 11 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакарчук выразил надежду, что «в ближайшее время» заявление будет рассмотрено, хотя и не стал называть конкретные даты.

«Два раза он (Вакарчук) нормально поднял денег у олигархов на том, что своим лицом обманул украинцев. Сначала — в «Нашей Украине» (Вакарчук был депутатом партии Ющенко, но сложил мандат примерно через год работы в Раде того созыва — ред.), потом — в «Голосе»… Надеюсь, на следующих парламентских украинцы опять проголосуют за партию с Вакарчуком», — саркастически комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Также эксперт интересуется, не намерен ли теперь Владимир Зеленский отказаться от президентской должности, как Вакарчук от депутатского мандата:

«Или Зеленский более алчный и хочет от олигархов намного больше деньжат, чем «скромняга Славко?»» — отмечает Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата, мотивировав свое решение тем, что он якобы выполнил свои политические задачи и привел в Раду «новые лица». Музыкант заявил, что остается в партии «Голос», но намерен заняться неким масштабным образовательным проектом.