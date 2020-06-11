Кострома, 11 июня, 2020, 15:52 — ИА Регнум. 12 июня в Костромской области на базе туристического комплекса «Вокзалъ «Кострома Сырная» откроют летнюю террасу под названием «Эльхофф». Таким образом, в туристическом комплексе отметят открытие летнего туристического сезона и первый этап снятия ограничительных мер в индустрии гостеприимства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом туркомплексе.

НОТ «Золотое кольцо» Стол

Костромская область станет одной из первых в Центральном регионе, где уже 12 июня откроют летние веранды для посещения.

«Мы очень долго готовились к этому важному событию и очень рады, что скоро сможем принять первых посетителей. И нам есть, чем их удивить. Мы не сидели сложа руки все эти месяцы, а старались и работали совместно с швейцарскими поварами и пивоварами, чтобы рассказать нашим гостям удивительную вкусовую феерию, воссозданную из старых европейских рецептов. Любителей всего утонченного ждет достаточно длинная карта напитков на любой вкус: домашних и заводских, пряных и фруктовых, а также меню под стать», — комментирует открытие летней веранды управляющая комплексом Татьяна Губичева.

Туристический комплекс и раньше удивлял неординарным подходом в приеме гостей: это и музей сыроделия, основанный на редких находках, и ресторан с уникальным сырным меню, и фестиваль на пастушью тематику.

«Мы надеемся, что новая наша летняя веранда не только оставит яркое послевкусие с гастрономической точки зрения, но и незабываемое впечатление от посещения всей Костромской области», рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Туристический комплекс «Вокзалъ «Кострома Сырная» был открыт в 2017 году на трассе Кострома — Ярославль и стал одной из точек притяжения гостей в Костромской области.