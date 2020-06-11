Чебоксары, 11 июня, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев уверен, что не нужно отменять сентябрьские выборы из-за пандемии, так как «коронавирус будет с нами надолго», а выборы имеют «важное значение в нашей жизнедеятельности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 11 июня, на сессии Госсовета Чувашии, представив отчёт о работе правительства и отвечая на вопросы депутатов.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

«Я считаю, что коронавирус будет с нами надолго, а может быть, и навсегда. И поэтому нам не стоит отменять мероприятия, которые имеют важное значение в нашей жизнедеятельности. Надо принять все меры предосторожности и организовать процесс таким образом, чтобы достичь нужного результата и обеспечить безопасность», — сказал Олег Николаев.

Он подчеркнул, что правительство «ситуацию с пандемией держит на контроле», еженедельно проводятся заседания оперативного штаба и выезды рабочей группы, ежедневно работают мобильные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Чувашии число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число вновь выявленных носителей коронавируса: с начала пандемии подтверждено 3802 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлены 77 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Переболели COVID-19 в Чувашии 1957 человек, в том числе за последние сутки — 128. Скончались 18 человек.

Напомним, Госсовет Чувашии 11 июня принял решение о проведении 13 сентября 2020 года выборов главы республики. Это поддержали 37 депутатов из 41, остальные были против.