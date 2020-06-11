Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 июня в режиме видеоконференции проводит заседание Совета безопасности РФ. Совет Безопасности разрабатывает важнейшие концептуальные документы в области национальной безопасности государства. Заседания Совета безопасности проводятся на регулярной основе. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Новости с заседания Совбеза России — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Зал заседаний Совета Безопасности РФ в Кремле

16:48 11.06.2020 При подготовке парада Победы выполняются все необходимые мероприятия медицинского характера, чтобы пресечь распространение инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности. Подробности в материале: Шойгу рассказал о профилактике коронавируса при подготовке парада Победы

16:52 11.06.2020 На параде Победы 24 июня в Москве будет продемонстрировано множество новейшей военной техники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности. «В этом году будет достаточно много новой техники показано, новых образцов вооружений, которые уже поступили и продолжают поступать на вооружение. Это касается и авиационной техники, и наземной техники», — заявил Шойгу. Об этом: Шойгу анонсировал новую военную технику на параде Победы

16:58 11.06.2020 В параде Победы 24 июня примут участие в том числе почти тридцать танков Т-34. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности. «Впервые по Красной площади после парада, где шли машины принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдёт практически тридцать танков Т-34», — заявил Шойгу. Читайте также: По Красной площади вновь пройдут танки Т-34 — Шойгу

17:05 11.06.2020 Все ранее разосланные приглашения на 9 мая парад Победы в Москве подтверждены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности. Об этом: МИД РФ подтвердил прежде разосланные приглашения на парад Победы