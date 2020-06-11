Вашингтон, 11 июня, 2020, 12:46 — ИА Регнум.

Инициатива Республиканской партии США — скорее предвыборный ход, нежеливыражениеполитических установок партии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 июня, комментируя призыв к введению новых санкций против России.

Как сообщалось ранее, представители Республиканской партии в Конгрессе предложили ввести в отношении России «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались», ведь Россия «подрывает демократический международный порядок» и наносит вред интересам США по всему миру.

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«Публикацию данного доклада и содержащиеся в нём предложения я рассматриваю скорее как предвыборный ход, нежели реальные политические установки Республиканской партии. Понятно, что республиканцы такие же по сути противники нашей страны, как и сторонники Демократической партии, но по формам борьбы, по степени разумности в подходе к международным делам и реальным возможностям США в современном мире они всё же отличаются в лучшую сторону.

Странно было бы, если при своём относительном реализме они не понимали, что на пути ужесточения риторики в отношениях с Россией и Китаем им внешнеполитических успехов достичь не удастся, а успехи в преддверии выборов им необходимы.