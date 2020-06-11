Москва, 11 июня, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём телеграм-канале высказал мнение по поводу скандального ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которого Таганский районный суд отправил под домашний арест на два месяца:

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

«И здесь я хочу прояснить один важный момент. Мне довелось много общаться с возмущенными столь «мягкой мерой» людьми, но спасибо правоохранителям, разъяснили — таков наш закон. Поскольку убийство было совершено непредумышленно, то предусмотрены две меры пресечения — подписка о невыезде или домашний арест. Другого не дано! Увы… По итогам ТВ-дебатов я пришел к следующим выводам.

Первый (об этом я открыто сказал в прямом эфире), нужно вносить изменения в законодательство по аналогии с тем, что работает в Белоруссии: если человек повторно задержан пьяным за рулем, нужно конфисковать транспортное средство навсегда. Чтобы тот, кто уже попал один раз, на второй раз при желании сесть за руль подумал. Причем конфискация машины должна быть в любом случае — не важно, чья она. За рулем пьяный — всё, привет.

Второй. В соцсетях ведется много разговоров о том, достоин ли Ефремов носить звание «Заслуженный артист Российской Федерации», которое было присвоено ему ещё в 1995 году. Я знаю, что были соответствующие обращения граждан («о лишении»), но почему-то — в Минкульт. У нас есть такая практика, и известен ряд прецедентов, когда, вынося приговор человеку за те или иные преступления, суд одновременно лишал его государственных наград, специального, воинского или почетного звания, классного чина и т. д. (ст. 48 УК РФ).

И считаю, что в данном случае при вынесении приговора Ефремову суд мог бы применить эту статью и лишить его почетного звания за содеянное. Как и многие, считаю, что Ефремов не должен выйти сухим из воды в этой ситуации. Да, он «селебрити», но совершил убийство и должен получить за это соразмерное наказание».

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария, которую на Смоленской площади в Москве учинил артист Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня 2020 года. Находясь в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки, водитель которого скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК.