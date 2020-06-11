Ханты-Мансийск, 11 июня, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В День России 12 июня свой день рождения празднует и столица Югры — Ханты-Мансийск. В череде мероприятий, большинство которых пройдёт из-за пандемии коронавируса онлайн, есть одно уникальное и семейное — флэшмоб «Разрисуем город вместе». Его предварительные результаты можно уже сейчас увидеть на набережной реки Иртыш, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра дополнительного образования Ирина Шишкина.

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Девять достопримечательностей Ханты-Мансийска по заготовленным эскизам рисуют семьи столицы Югры. Граффити получились коллективными, яркими и узнаваемыми. Педагоги центра дополнительного образования сделали наброски на загрунтованных стенах набережной. Дошколята вместе с родителями пришли уже раскрасить намеченный рисунок.

«Семейный фестиваль уличного рисунка у нас стартовал 5 июня и завершается сегодня, 11 июня. Планировалось, что все десять семей выйдут и разрисуют стены набережной в один день. Но коронавирус помешал сделать всё в задуманном формате. Семьям пришлось дистанцироваться и раскрашивать рисунки в отдельные дни», — пояснила Ирина Шишкина.

Завершённое коллективное граффити можно будет увидеть 12 июня, в День России. А пока отдельные фрагменты семьи Ханты-Мансийска выкладывают в социальных сетях под хэштегами #ХантыМансийск #ПодарокХМ #ПодарокЛюбимомуГороду.