Москва, 11 июня, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит средства девяти проблемным регионам РФ. Об этом 11 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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«Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России», — сказал он.

Мишустин напомнил, что для этих субъектов были разработаны индивидуальные программы развития до 2024 года «с учётом местной специфики и возможных точек роста». При этом на прошлом заседании правительство выделило средства Курганской области.

Сейчас финансирование получат республики Алтай, Тува, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область. Общая сумма бюджетной поддержки в течение трёх лет превысит 26 млрд рублей.

Глава правительства отметил, что «средства пойдут на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, поддержку агропрома, строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ» и другие направления.