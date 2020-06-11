Чебоксары, 11 июня, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Проектная стоимость кордодрома в Новочебоксарске, который нужен юным авиамоделистам для запуска кордовых моделей самолётов, оценивается в 8 млн рублей. Достроить его планируется в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 июня, заявил на сессии Госсовета врио главы Чувашии Олег Николаев, отчитываясь о работе правительства.

Cap.ru Место под кордодромом в Новочебоксарске

«Недавно посещал (площадку под кордодром, — Прим. ИА REGNUM) в рамках пребывания в Новочебоксарске. Там должны были быть начаты работы по обустройству дренажа. Благодаря тому, что «РусГидро» отозвалось и выделило средства, этого хватит на то, чтобы провести в этом году все подготовительные мероприятия.

Проектная стоимость объекта составляет около 8 млн рублей. Думаю, что говорить о бюджетных средствах на этот год достаточно сложно для этого объекта. Но в любом случае работа по достройке этого объекта на контроле, и работа будет идти. Думаю, что на следующий год Новочебоксарск получит этот объект», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, кордодром строился для юных авиамоделистов, которые сами конструируют и изготавливают модели самолётов. Земельный участок под кордодром был выделен в 2012 году, однако начало строительства сопровождалось скандалами и судебными тяжбами, в которые были втянуты и журналисты. Затем стройка была «заморожена». В марте 2020 года один из авиамоделистов опубликовал видеообращение к врио главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой вмешаться в ситуацию, и только после этого работы были возобновлены.