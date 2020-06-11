Киев, 11 июня, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Раду, кадровых замен в правительстве и совмещения досрочных выборов с местными в октябре, сообщил 11 июня украинский политический эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт утверждает, что соответствующая информация получена от источников в офисе президента.

По словам источников, отношения Зеленского с депутатскими группами во фракции «Слуга народа» зашли в тупик, а «турборежим» сменил режим тормоза.

«При голосовании по ключевым законопроектам президент раздал много обязательств по кадровым назначениям, дальше расторговывать нечего. Замены в правительстве без решений Рады невозможны. Провал голосования по Саакашвили показал, что монофракция на просьбы и намеки президента уже не реагирует и умеет говорить президенту «нет»», — заявляет Бутусов.

Он также описал ключевые моменты подготовки офиса президента к выборам: во-первых, Зеленский собирается объехать всю страну для встреч с избирателями; во-вторых, власти собираются предъявить значительное число новых подозрений и задержаний, показать, что хотя бы посадить в тюрьму или привлечь к суду самых известных представителей прошлой власти они сумели; в-третьих, правительство планирует под выборы повысить социальные выплаты для самых нуждающихся социальных групп.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине в октябре нынешнего года.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский допустил возможность роспуска парламента нынешнего созыва:

«Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния — я в то же время, не думая ни о чем, буду распускать парламент», — пообещал президент.

4 марта этого года Верховная рада под управлением президента сменила правительство страны, отправив в отставку кабмин Алексея Гончарука и назначив новый под управлением Дениса Шмыгаля. На пресс-конференции Зеленский заявил, что пока полностью доволен работой нынешнего премьера.