Киев, 11 июня, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер позитивно оценил работу президента Владимира Зеленского и его команды в части урегулирования ситуации в Донбассе.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Заявление Волкера, сделанное в ходе одной из конференций, приводит 11 июня «Голос Америки».

В частности, отметил экс-спецпредставитель, в Киеве поступают правильно, демонстрируя готовность вести переговоры с Россией по Донбассу в разных форматах и предлагая новые идеи.

«Таким образом Зеленский лишает Россию ее главных аргументов о том, что она якобы не контролирует республики Донбасса, и что Украина нарушает Минские договоренности», — подчеркнул он.

Волкер приветствовал решение Киева включить в процесс украинских граждан, которые представляют Донбасс — «таким образом украинская делегация лишает Россию аргумента, что жители Донбасса не представлены».

Также представитель США дал понять, что до сих пор общается с представителями украинской власти по проблематике Донбасса. В частности, Волкер рассказал, что недавно разговаривал с вице-премьер-министром, первым заместителем главы украинской делегации в Минске (а фактически — руководителем делегации — ред.) Алексеем Резниковым, и сделал для себя вывод, что украинская сторона «не имеет никаких иллюзий» по Донбассу.

ИА REGNUM напоминает, что в Вашингтоне назначили Курта Волкера спецпредставителем по Украине в июле 2017 года. Дипломат подал в отставку в сентябре 2019 года, когда стали известны подробности скандального телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в котором фигурировало и его имя.