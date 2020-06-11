Симферополь, 11 июня, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Терроризм после 2014 года стал неотъемлемой частью государственной политики Украины. Об этом 11 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

«Терроризм после государственного переворота 2014 года стал стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины вне зависимости от персоналий», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся взорвать самодельную бомбу на городском рынке. По данным правоохранителей, они занимались пропагандой терроризма и экстремизма, а также взаимодействовали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.