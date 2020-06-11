Ярославль, 11 июня, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается падение выявления коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки медики выявили 59 новых случаев инфекции — это минимум для июня. При этом выздоровели 78 человек. Всего в области зарегистрировано 3903 инфицированных, из них 1530 уже выздоровели.

Стоит отметить, что при снижении выявляемых случаев, количество госпитализированных больных растет. По данным на 10 июня в ковид-клиниках региона находятся 813 человек. 31 мая на лечении находились 744 пациента.