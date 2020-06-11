Чебоксары, 11 июня, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии на борьбу с коронавирусом и поддержку населения, бизнеса направлено 2,3 млрд рублей, при этом выпадающие доходы могут достигнуть 6 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 июня, заявил на сессии Госсовета врио главы Чувашии Олег Николаев, отчитываясь о работе правительства.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Перед подведением итогов руководитель республики заострил внимание на последствиях пандемии коронавируса.

«Кабинет министров понимает, насколько последние месяцы изменили всю экономику республики и обычную жизнь наших граждан, всех нас вами вместе взятых. Принятые президентом решения по поддержке семей и бизнеса позволили смягчить тяжесть ситуации. В частности, на поддержку граждан и семей республики в соответствии с решениями президента будет направлено более 3 млрд рублей, на сегодняшний день доведено более 2 млрд рублей — это выплаты семьям, которые имеют детей разных возрастов и, конечно, люди которые оказались в трудной ситуации на рынке труда.

Мы с вами приняли решения, которые существенно облегчили ведение предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики. Только прямые затраты из бюджета Чувашской Республики на эти цели из бюджета составляют около 330 млн рублей. В целом затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые направлены на территории Чувашской Республики, составили 2,3 млрд рублей. Пока, по предварительным оценкам, выпадающие доходы при самых худших сценариях могут составить около 6 млрд рублей», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая республиканский бюджет исполнен по доходам на 20 млрд 559 млн рублей. Из них безвозмездные поступления из федерального центра по сравнению с январём-апрелем 2019 года возросли на 31% (или более чем на 2 млрд рублей), достигнув 8,765 млрд рублей. При этом собственные доходы уменьшились на 4,4% и составили 9,525 млрд рублей. В абсолютном выражении снижение составило 436 млн рублей. Налоговые поступления сократились на 3,3%, или на 314 млн рублей.