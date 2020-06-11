Кострома, 11 июня, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом — 51 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий антирекорд пришёлся на 28 мая, тогда в регионе сообщили о 39 заражённых за сутки.

Pixabay.com

Роспотребнадзор связывает внушительные цифры с легкомысленностью и «потерей бдительности» со стороны костромичей.

Наибольшее количество инфицированных — 20 человек выявили в Костроме. Ещё 11 заражённых пополнили статистику в Буе и Буйском районе, 8 человек — в Нерехте.

Таким образом, общее количество носителей вируса SARS-CoV-2 в регионе составило 1028 человек. Более половины из них — 548 выздоровело.

В «коронавирусных» больницах находятся 83 человека. Лечение на дому проходят 385 граждан.