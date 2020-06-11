Усолье-Сибирское, Иркутская область, 11 июня, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В Иркутской области произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, который сейчас находится на месте происшествия.

Правительство Иркутской области В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выброса органического вещества

Предварительно установлено, что речь идёт о прорыве дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС г. Усолье-Сибирское.Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника.

«Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем», — заявил чиновник.

Известно, что городской водозабор находится выше по течению, сейчас в населенных пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному ее обеззараживанию.