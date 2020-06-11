Якутск, 11 июня, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Необычную композицию представила к Дню России одна из пекарен Якутии. Лидеров и вождей государства изваяли в тортах. Помимо того, что кондитерскими «главами» России можно полюбоваться, их можно ещё и приобрести.

Якутия24 Кондитерская выставка «Лидеры и вожди России»

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Кондитерская выставка носит название «Лидеры и вожди России». В виде тортов авторы изобразили Владимира Путина, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Леонида Брежнева, Иосифа Сталина и Николая II, пишет Якутия24.

По стоимости торты различаются. Если кондитерское изделие в виде действующего президента РФ Владимира Путина продаётся за 6,9 тыс. рублей, то в виде Михаила Горбачева — на 30% дешевле. Организаторы сообщили, что и вкус у каждого торта свой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в преддверии Дня России проходят разнообразные акции и флэшмобы. Волонтёры бесплатно раздают ленточки с российским триколором.