Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в четверг окажется с холодной стороны атмосферного фронта, уходящего на юго-восток, из-за чего в городе ожидаются похолодание и дожди. Об этом 11 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге ожидается похолодание и дожди.

По его словам, в четверг, 11 июня, жителей города на Неве ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, и начавшееся накануне понижение температурных показателей продолжится.

«Температура воздуха +19… +21 градус, в Ленинградской области +17… +22 градуса. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — заметил специалист.