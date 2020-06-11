Кострома, 11 июня, 2020, 09:32 — ИА Регнум. С 12 июня в костромском общественном транспорте начнут принимать льготные транспортные карты, использование которых было приостановлено в связи с карантинными мерами. Об этом 10 июня сообщили в администрации Костромы.

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Все поездки, неиспользованные льготниками, автоматически перенесутся на июнь. При этом в автобусах, троллейбусах и маршрутках по-прежнему будут действовать «масочные» требования.

Напомним, транспортные карты в Костроме перестали принимать 1 апреля. Таким образом власти надеялись удержать пожилых людей, школьников и студентов от лишних поездок по городу. Исключением из общего правила являлись льготники, работающие в больницах и костромичи, нуждающиеся в регулярном гемодиализе. Для них был организован бесплатный проезд.