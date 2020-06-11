Чебоксары, 11 июня, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В Чувашии почти в 360 населённых пунктах установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы по золотистой картофельной нематоде (ЗКН) — вредителю корнеплодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

ИА REGNUM Картофель урожая 2019 года

Карантинные меры приняты на 6364 приусадебных участках на общей площади 1360,3 гектара, они действуют на территории 356 населенных пунктов. Наибольшее число заражённых участков выявлено в Комсомольском районе — 59, далее идут Яльчикский и Вурнарский районы, где установлено соответственно 45 и 38 участков. Также большое число очагов заражения золотистой картофельной нематодой зарегистрировано в Батыревском (37 участков), Шумерлинском (34), Красночетайском (33), Моргаушском (32), Канашском (26) и Ядринском (22) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии золотистая картофельная нематода является одним из карантинных объектов, в 2019 году она была выявлен в 19 районах из 21 на общей площади 1363,8 га.

В управлении напоминают, что ЗКН относится к группе микроскопических круглых червей — нематод. Пораженные растения отстают в росте, листья скручиваются и постепенно увядают. Потери урожая картофеля могут составить от 20% до 80%.

Специалисты отмечают, что нематоду ликвидировать полностью невозможно, поэтому важное значение имеет профилактика. В частности, рекомендуется соблюдать на участке плодосмену с возвращением посадок картофеля, томатов и других пасленовых культур на тот же участок не ранее чем через 3−4 года. Лучше всего очищают почву бобовые культуры (особенно люпин кормовой), многолетние злаковые травы, кукуруза. При обнаружении зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь, также обязательна глубокая осенняя перекопка почвы.