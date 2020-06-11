В сёлах Чувашии введён карантин из-за картофельного вредителя
Чебоксары, 11 июня, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В Чувашии почти в 360 населённых пунктах установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы по золотистой картофельной нематоде (ЗКН) — вредителю корнеплодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Карантинные меры приняты на 6364 приусадебных участках на общей площади 1360,3 гектара, они действуют на территории 356 населенных пунктов. Наибольшее число заражённых участков выявлено в Комсомольском районе — 59, далее идут Яльчикский и Вурнарский районы, где установлено соответственно 45 и 38 участков. Также большое число очагов заражения золотистой картофельной нематодой зарегистрировано в Батыревском (37 участков), Шумерлинском (34), Красночетайском (33), Моргаушском (32), Канашском (26) и Ядринском (22) районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии золотистая картофельная нематода является одним из карантинных объектов, в 2019 году она была выявлен в 19 районах из 21 на общей площади 1363,8 га.
В управлении напоминают, что ЗКН относится к группе микроскопических круглых червей — нематод. Пораженные растения отстают в росте, листья скручиваются и постепенно увядают. Потери урожая картофеля могут составить от 20% до 80%.
Специалисты отмечают, что нематоду ликвидировать полностью невозможно, поэтому важное значение имеет профилактика. В частности, рекомендуется соблюдать на участке плодосмену с возвращением посадок картофеля, томатов и других пасленовых культур на тот же участок не ранее чем через 3−4 года. Лучше всего очищают почву бобовые культуры (особенно люпин кормовой), многолетние злаковые травы, кукуруза. При обнаружении зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь, также обязательна глубокая осенняя перекопка почвы.