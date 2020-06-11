Калуга, 11 июня, 2020, 11:52 — ИА Регнум. 419 компаний и предпринимателей Калужской области, пострадавших в период пандемии коронавируса, получили финансовую поддержку из регионального бюджета. Об этом заявил на заседании регионального штаба по поэтапному восстановлению экономической активности и социальной стабильности заместитель губернатора области Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

На возмещение части затрат по оплате электроэнергии для гостиничного бизнеса подана 41 заявка, 22 заявки профинансированы на сумму 5,89 млн рублей. Для возмещения затрат по лизинговым платежам и на приобретение оборудования профинансированы 22 заявки на сумму 28,3 млн рублей. Продолжается предоставление предпринимателям микрозаймов с целевым использованием. Выдано 42 микрозайма на сумму более 83,5 млн рублей. На займ «Оборотный капитал» регионального Фонда промышленности подано 11 заявок, из которых по пяти заявкам проведена экспертиза, и после одобрения наблюдательного совета предприятия-экспортеры смогут получить льготный займ в семь миллионов рублей. Одновременно самозанятым гражданам выплачено более 2,2 млн рублей по 333 обращениям.

В настоящее время перечень мер региональной поддержки бизнеса дополняется. Запущена программа софинансирования муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.