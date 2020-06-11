Тюмень, 11 июня, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Студент второго курса Тюменского государственного медицинского университета Фабио Сантос из Колумбии, который проходит лечение от коронавируса в местном моногоспитале, записал видео с рассказом о пребывании в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Vk.com/medicine72 Студент второго курса Тюменского государственного медицинского университета Фабио Сантос из Колумбии рассказал о местных врачах

«Мне нравится больница здесь, потому что здесь хорошие врачи, хорошие медицинские сёстры. Они всегда внимательные», — отметил будущий врач из Колумбии.

Фабио Сантос сообщил о заботливости тюменских врачей и как его вкусно кормят в госпитале. Он сдал заключительные анализы, и надеется, что его тест на коронавирус сейчас покажет отрицательный результат.