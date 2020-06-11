Салехард, 11 июня, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В одном из микрорайонов столицы Ямала в середине мая 2020 года целые улицы уходили под воду, в промоины проваливались автомобили и спецтехника. Главе Салехарда было внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО Затопленный двор Салехарда

Установлено, что активное таяние снега привело к подтоплению подъездных путей и дворовых территорий на улицах Зои Космодемьянской, Подшибякина, Броднева, участка на Объездной и СНТ «Удача». Согласно договору с муниципалитетом, за содержание автомобильных дорог общего пользования и надлежащее водоотведение на данных участках отвечает АО «Салехардэнерго».

На данный момент органом местного самоуправления нарушения устранены.