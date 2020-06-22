Волгоградская область, 7 сентября, 2004, 18:46 — ИА Регнум. Администрация Волгограда внесла изменения в программу празднования 415-й годовщины основания города, намеченного на ближайшее воскресенье, 12 сентября.

В связи с трауром по жертвам недавних трагических событий власти отменили культурно-массовую и развлекательную программы. Как говорится в официальном сообщении по этому поводу, "в дни, когда весь российский народ переживает траур по погибшим в череде страшных трагедий, администрация города сочла необходимым значительно сократить массовые мероприятия, носящие увеселительный характер". Ранее Губернатор Волгоградской области Николай Максюта выступил с обращение к мэру Волгограда Евгению Ищенко с просьбой запретить на время массовые увеселительные мероприятия в связи с недавними трагическими событиями в стране.