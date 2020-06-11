Салехард, 11 июня, 2020, 07:22 — ИА Регнум. На ямальском Спорышевском месторождении получены промышленные дебиты нефти из юрских отложений на одном из ранее законсервированных объектов. Что даёт основания для актуализации запасов с последующим наращиванием добычи, сообщает пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Спорышевское месторождение

Спорышевское месторождение расположено около города Ноябрьска. Введено в эксплуатацию в 1996 году. Для него характерна «геологическая многоэтажность», и запасы нефти здесь содержатся в отложениях мелового, юрского и других периодов. Накопленная добыча на Спорышевском месторождении на начало 2020 года составляет 43,1 млн тонн нефти.

Юрские пласты на Спорышевском месторождении залегают на глубине от 2850 до 3650 метров. В ходе геологоразведочных работ с углублением скважин бездействующего фонда, на одном из уже законсервированных объектов была выполнена зарезка бокового ствола (ЗБС) с последующим проведением гидроразрыва пласта (ГРП). Стартовый дебит составил 30 тонн в сутки. На соседней скважине стартовый дебит оказался в два раза больше — 60 тонн в сутки в фонтанном режиме. По мнению геологов, залежи могут содержать свыше миллиона тонн нефти.

Специалисты «Ноябрьскнефтегаза» сейчас оценивают перспективы и поиск пропущенных залежей.