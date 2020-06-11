Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Дамаск, 11 июня, 2020, 07:05 — ИА Регнум. Попытка американских военнослужащих помешать российскому патрулю в Сирии попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте Alexwarcorr.
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
https://twitter.com/alexwarcorr/status/1270780898921848832
В описании к видео автор публикации пошутил, что американцам на этой неделе не везет с попытками помешать России.
«Давайте сделаем MRAP снова великим!» — поиронизировал автор над ситуацией и предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.