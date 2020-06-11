Салехард, 11 июня, 2020, 06:22 — ИА Регнум. На Ямале члены избирательных комиссий проходят тестирование на коронавирус. В Салехарде оно должно завершиться 16 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Члены избиркома Салехарда сдают тесты на коронавирус

Также тестирование на коронавирус пройдут представители средств массовой информации, правоохранительных органов, волонтёры, сотрудники по обеспечению пожарной безопасности и другие участники организации голосования по поправкам к Конституции России.

Во время голосования 1 июля помещения избирательных участков будут дезинфицироваться каждый час. Всех участников процесса голосования, в том числе и избирателей, обеспечат перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками и другими средствами индивидуальной защиты.