Вашингтон, 11 июня, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси согласились в ходе телефонного разговора с тем, что Ливию должны покинуть все иностранные военные контингенты, сообщил 10 июня журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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«Оба лидера обсудили пути возобновления переговоров о прекращении огня под эгидой ООН в формате «5+5», а также уход всех иностранных сил из Ливии», — сказал спикер Белого дома.

Дир добавил, что Трамп высоко оценил усилия президента ас-Сиси, направленные на достижение мира и политического примирения в ливийском конфликте.

Напомним, ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) согласились вернуться к переговорам о мире, проводимым при посредничестве ООН. При этом в ПНС заявили, что переговоры с ЛНА начнутся после захвата города Сирт.

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