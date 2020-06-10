Стокгольм, 11 июня, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон, возглавлявший правительство в 1986—1991 и 1994−1996 гг., заявил, что ему трудно воспринимать выводы следствия по делу об убийстве его коллеги Улофа Пальме. Утром 10 июня представители следственной группы и прокуратуры озвучили имя убийцы Пальме. Следствие пришло к выводу, что преступление совершил Стиг Энгстрём. Об этом 10 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Улоф Пальме

28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции. 10 июня представители следственной группы назвали имя убийцы политика. Следствие пришло к заключению, что Пальме был убит Стигом Энгстрёмом, который покончил с собой в 2000 году. Так как его уже нет в живых, прокурор Кристер Петерссон заявил о прекращении расследования.

Сразу же после убийства Пальме пост премьер-министра занял Ингвар Карлссон, который, в свою очередь, прокомментировал результаты озвученных выводов следственной группы. По его словам, Карлссон не совсем удовлетворен работой расследователей, так как не было предоставлено прямых вещественных доказательств.

«Это можно рассматривать с двух сторон: либо как неудачу и стимул двигаться дальше, либо как более четкую и достоверную картину того, что произошло… Они не представили никаких вещественных доказательств. Поэтому трудно этому верить, что является разочарованием», — заявил Карлссон.