США, 11 июня, 2020, 00:52 — ИА Регнум. Глава компании SpaceX Илон Маск назвал «неплохим» сравнение главы госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина предоставленной американцам возможности доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с работами художников эпохи Возрождения, комментируя колонку для журнала Forbes.

JD Lasica Илон Маск

«Неплохой отрывок», — написал Маск в Twitter.

По его словам, советские и российские разработки стали одной из причин, по которым разработчики двигателей Raptor в SpaceX не стали использовать водородное топливо, отдав предпочтение смеси метана и жидкого кислорода.

Добавим, Рогозин в своей колонке отмечал, что российская пилотируемая космонавтика в одиночку отвечала перед человечеством за сохранение Международной космической станции и доставку на её борт международных экипажей. Такое положение дел глава «Роскосмоса» сравнил с бесценными работами художников эпохи Возрождения.

Американский корабль Crew Dragon в конце мая доставил на МКС астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена.