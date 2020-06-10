Архангельск, 11 июня, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Архангельск нужно приводить в порядок. Об этом в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи о проекте программы развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) завил вице-премьер Юрий Трутнев.

Atorero (Alexander Kozlov) Архангельск

«Мы поставили задачу создать конкурентоспособный вуз, являющийся центром компетенций в регионе. Это амбициозная задача. Для ее решения требуется привлечение соответствующего преподавательского состава, специалистов. При нынешнем состоянии Архангельска сделать это весьма непросто. Город нужно приводить в порядок. Готовьте видение будущего развития Архангельска, поговорите с ведущими архитекторами, посмотрите, где какие есть земельные участки, где могут быть районы для новой застройки, сколько стоит подвести туда сети», — цитирует Трутнева его пресс-служба.

Отметим, что в 2018 году после очередного визита Трутнева в Архангельск город лишился права принимать на своей территории крупный арктический форум. Официальной причиной переноса мероприятия в Петербург стало отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние Архангельска возмутило врио губернатора региона Цыбульского. После вступления в должность он поручил городским властям в двухнедельный срок привести город в порядок. Однако справиться с этой задачей в полной мере чиновникам пока так и не удалось.