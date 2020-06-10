Архангельск приведут в порядок по поручению вице-премьера
Архангельск, 11 июня, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Архангельск нужно приводить в порядок. Об этом в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи о проекте программы развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) завил вице-премьер Юрий Трутнев.
Отметим, что в 2018 году после очередного визита Трутнева в Архангельск город лишился права принимать на своей территории крупный арктический форум. Официальной причиной переноса мероприятия в Петербург стало отсутствие необходимой инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, состояние Архангельска возмутило врио губернатора региона Цыбульского. После вступления в должность он поручил городским властям в двухнедельный срок привести город в порядок. Однако справиться с этой задачей в полной мере чиновникам пока так и не удалось.