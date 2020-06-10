Москва, 11 июня, 2020, 00:08 — ИА Регнум. Открытое горение в московском кафе «Тонгал», расположенном на юге города, ликвидировано. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Moscow.mchs.ru Тушение пожара

Напомним, что пожар произошел в подвальном помещении кафе «Тонгал», расположенного на улице Красного Маяка.

Персонал и посетители кафе были эвакуированы.

По прибытии пожарных происходило возгорание, по предварительной оценке, на площади 20 квадратных метров в кафе, расположенном в подвале разноуровневого четырехэтажного здания. Открытое горение вскоре было ликвидировано.