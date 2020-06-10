Ростов-на-Дону, 10 июня, 2020, 23:40 — ИА Регнум. В Октябрьский районный суд Ростовской области направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Новочеркасска. Игоря Зюзина обвиняют в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении генпрокуратуры РФ по Южному федеральному округу 10 июня.

Novochgrad.ru Игорь Зюзин

Как полагают следователи, в 2017 году чиновник, возглавляя администрацию Зверево, совместно со своим заместителем частями получили взятку в размере 2,6 млн рублей. В такую сумму было оценено покровительство застройщику, претендовавшему на победу в торгах по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании.

Соучастница преступления — бывший заместитель главы администрации Зверево — была осуждена на длительный срок.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Зюзин был помещён в следственный изолятор, расположенный на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Жалоб на условия содержания от подследственного не поступало.