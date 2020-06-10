Лондон, 10 июня, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Перед окончанием торговой сессии 10 июня нефть Brent находится ниже вчерашнего закрытия, однако выше 41 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на три цента (0,07%), до $41,15 за баррель. Диапазон сессии Brent — от $40,13 до $41,98 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на пять центов (0,13%), до $38,99 за баррель. Диапазон WTI составляет $37,73 — $39,91 за баррель.

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