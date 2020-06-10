Дортмунд, Германия, 10 июня, 2020, 23:26 — ИА Регнум. 20-летний вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии Джейдон Санчо намерен покинуть «шмелей» в летнее трансферное окно. Однако руководство дортмундского клуба не намерено отпускать англичанина дешевле, чем за 115 миллионов фунтов. На футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

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В текущем сезоне Бундеслиги Санчо принял участие в 28-ми матчах, в которых набрал 17+16 очков по системе гол+пас.