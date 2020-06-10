Москва, 10 июня, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Количество личного автотранспорта на дорогах Москвы практически вернулось к обычным показателям. Об этом сообщается 10 июня в микроблоге «Московской транспорт» в Twitter.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна В Москве

«Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сегодня практически полностью сравнялось с таким же днём 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разница в показателях составляет порядка 1,5%.

Напомним, в связи с поэтапным снятием ограничительных мер, введённых в Москве в связи с эпидемией коронавируса, с начала июня возобновились пробки на дорогах столицы. Сегодня дорожная ситуация дополнительно осложнилась сильным ливнем с градом в Московском регионе.

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